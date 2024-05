Aggredita dal compagno in centro a Venezia, è grave

VENEZIA - Una donna è stata picchiata a sangue dal compagno, entrambi inglesi, nella notte tra sabato e domenica a Venezia. La vittima, ricoverata all'ospedale per ferite alla testa, è grave in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Come riferiscono i giornali locali la coppia si trovava in località San Giacomo dall'Orio, in pieno centro storico, dopo un tour notturno per i locali della città.

Per cause al vaglio dei Carabinieri l'uomo, un 35enne probabilmente ubriaco, ha aggredito la compagna con violenza più volte fino a farla cadere al suolo provocandole una ferita alla testa. Gli abitanti della zona - sentendo le grida di aiuto - sono intervenuti a difesa della vittima e hanno chiamato il 112. Immediato l'intervento dei Carabinieri del nucleo natanti e dei sanitari del Suem 118. Al momento il 35enne è stato denunciato per aggressione. I militari sono in attesa che la donna si riprenda per sapere se voglia sporgere o meno denuncia.