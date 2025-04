Aggrediscono insegnante nel cortile della scuola: arrestati

PADOVA- Intervento delle Volanti della Questura di Padova intorno alle ore 12 di mercoledì 23 aprile nel quartiere Arcella, dopo la segnalazione al 113 di una lite tra giovani davanti alla scuola media di via Lippi. I ragazzi, di origine nordafricana, si sono dispersi prima dell’arrivo degli agenti.



Poco dopo, una professoressa dell’istituto ha notato un gruppetto nei pressi del parcheggio della scuola. Nel tentativo di documentare la presenza con una foto, è stata spinta da uno dei ragazzi che le ha fatto cadere il cellulare, poi recuperato. L’insegnante ha presentato querela in Questura.



Una seconda pattuglia ha rintracciato nelle vicinanze un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita da un testimone. Portato in Questura, è stato identificato come un 18enne tunisino, già noto per lesioni aggravate in concorso in un’aggressione con coltello avvenuta nel febbraio scorso, sempre all’Arcella.



L’Ufficio Immigrazione ha accertato che il giovane era irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, su disposizione del Questore di Padova Marco Odorisio, è stato trasferito al CPR di Gradisca d’Isonzo per l’avvio delle procedure di rimpatrio. Sono in corso accertamenti per identificare gli altri ragazzi coinvolti nell’episodio.