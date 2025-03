Aggredisce una donna e un poliziotto: arrestato 27enne

VICENZA - La città di Thiene (Vicenza) ha vissuto un grave episodio di violenza lo scoso 13 marzo quando un 27enne originario dell'Eritrea e senza fissa dimora ha aggredito una donna senza alcun motivo nel centro della città. L'aggressione è avvenuta intorno alle 15:30 di giovedì 13 marzo, quando l'uomo ha colpito la vittima con un pugno in faccia prima di allontanarsi rapidamente. La Polizia Locale "Nordest Vicentino" è intervenuta immediatamente, accompagnando la donna in ospedale e avviando una caccia all'uomo. Grazie a una foto scattata da un testimone oculare, gli agenti hanno potuto diffondere un identikit del sospettato, ma non sono riusciti a catturarlo subito.



Il giorno successivo, venerdì 14 marzo, l'uomo è stato individuato mentre si dirigeva verso il parco "ex Nordera" su una bicicletta. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo, ha reagito violentemente, lanciando la bicicletta contro un poliziotto e causandogli lesioni guaribili in cinque giorni. Dopo un breve inseguimento, l'aggressore è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



Il giovane è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Vicenza, che ha convalidato l'arresto e applicato una pena sospesa di sei mesi di reclusione. La vittima ha identificato l'uomo come il responsabile dell'aggressione, e per questo motivo è stato denunciato anche per lesioni personali. L'episodio ha suscitato grande allarme nella comunità di Thiene, che non è abituata a simili episodi di violenza.