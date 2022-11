Lo aggredisce per strada, poi lo rapina

TRIESTE - Nella mattinata di martedì 1 novembre, un equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trieste via Hermet ha arrestato, in flagranza di reato, un 43enne siciliano, residente in città, per rapina aggravata.



In pieno centro a Trieste, l'uomo aveva aggredito una persona anziana. Mentre la vittima stava camminando per strada, è stata colpita al volto da un pugno, prima di vedersi rubare, con violenza, il borsello, contenente effetti personali, qualche spicciolo, un bancomat e documenti vari. Poi il 43enne si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, che hanno recuperato anche la refurtiva.



L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, per le cure mediche, al pronto soccorso di Cattinara. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi e, dopo la visita medica e le medicazioni del caso, è stato dimesso. Il 43enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere del Coroneo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



Sono in corso accertamenti per un'analoga rapina commessa sempre nella stessa zona.