Aggredisce i poliziotti, denunciato nella notte di domenica

TRIESTE - Nella notte tra domenica e lunedì la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un triestino del 2002.

Ha aggredito due operatori all’interno di una struttura della Caritas in via dell’Istria ed è stata informata la sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante che ha identificato l’uomo.



Questi ha opposto resistenza agli operatori ed è stato accompagnato negli Uffici del Polo San Sabba. Qui, ricostruito l’episodio, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.