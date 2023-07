Aggredisce la moglie a pugni, arrestato dalla polizia

VICENZA - Nonostante avesse il divieto di avvicinamento uno straniero ha aggredito la moglie e per questo è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Vicenza.

E' così finito in carcere un cittadino srilankese di 49 anni, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Tribunale berico in sostituzione di quella, già in vigore, del divieto di avvicinamento alla moglie. Gli agenti erano intervenuti il 25 luglio scorso presso l'abitazione della donna, sorprendendo l'uomo che era stato denunciato all'autorità giudiziaria in quanto, violando il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Vicenza, si era recato a casa della consorte con una scusa, per poi aggredirla con schiaffi e pugni. L'episodio ha pertanto indotto i giudici ad adottare un provvedimento restrittivo più grave disponendo la custodia cautelare in carcere.