Aggredisce moglie e poliziotti, si blocca vedendo il taser

VICENZA - Un 25enne di origine straniera e residente a Vicenza, è stato arrestato ieri sera per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme al 113, chiedendo l'intervento sul posto delle Volanti della Questura nel quartiere di San Pio X, è stata la moglie dell'uomo, che agli agenti ha riferito di essere stata colpita con pugni al volto e raggiunta da sputi dal marito, che si trovava nell'appartamento in stato di ebbrezza. Dopo aver messo in salvo la figlia di 6 anni della coppia, i poliziotti sono stati aggrediti dall'uomo che però alla vista del taser, attivato dal capo dell'equipaggio, ha posto fine alla resistenza per poi essere arrestato e quindi trattenuto nella camere di sicurezza della Questura, in attesa dell'udienza di convalida. La donna si trova al momento in osservazione presso l'ospedale San Bortolo, con un vistoso ematoma al volto a suo dire causato dalle percosse subite dal marito.

Dl Pa: taser a polizia dei comuni tra 20 e 100 mila abitanti. Emendamento di Lega e Fdi approvato dalla Commissioni

Si amplia il numero dei comuni in cui la polizia locale potrà essere dotata di taser, la pistola ad impulso elettrico. Le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato due identici emendamenti di Lega e Fdi, che consentono di assegnare queste armi anche alle città tra i 20 mila e i 100 mila abitanti, mentre oggi il taser era consentito solo nei capiluogo di provincia e nei centri sopra i 100 mila residenti. Per vedersi assegnate le pistole ad impulso elettrico le città dovranno aver "istituito, con regolamento comunale o provvedimento del sindaco, l'armeria del corpo o servizio di polizia locale", "ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano non superiori a quindici, abbiano predisposto appositi armadi metallici in possesso delle caratteristiche", previste dalla legge. (ANSA)