Aggredisce e minaccia sanitari e agenti, bloccato con il taser

VICENZA - Ha aggredito e minacciato il personale della comunità di Vicenza dove è ospitato, e successivamente anche i sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto. A quel punto per riuscire a bloccare le ire di un 28enne italiano, che aveva dato pesanti segni di alterazione, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, che ha usato il taser. Il giovane, nonostante l'invito a desistere da comportamenti violenti, ha seguitato a non essere collaborativo e riluttante a ogni forma di colloquio, e ad essere sottoposto a qualsiasi controllo sanitario. A un certo punto si è avvicinato ai poliziotti con fare minaccioso e a quel punto agli agenti non è rimasto altro da fare che utilizzare il taser, al fine di evitare ulteriori conseguenze per sé stessi, per i sanitari e gli operatori. Una volta immobilizzato il 28enne è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale San Bortolo. (ANSA)