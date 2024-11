Aggredisce medici e carabinieri in ospedale, fermato con taser

PADOVA - Un uomo di 34 anni in stato di alterazione psichica è stato arrestato questa mattina, 2 novembre, dopo aver aggredito il personale medico e ferito al volto con un coltello un carabiniere all'ospedale di Cittadella. L'esagitato, italiano, è stato immobilizzato dopo una colluttazione con i militari, che hanno dovuto usare il taser per neutralizzarlo. A chiamare i Carabinieri sono stati alcuni cittadini che avevano visto l'uomo brandire un coltello nele vie del centro. E' scattata la ricerca del 34enne che nel frattempo aveva raggiunto l'ospedale, seminando il panico tra i presenti e aggredendo il personale sanitario.

Ha riportato ferite da arma da taglio al collo ed al volto il carabiniere che stamane, assieme ad altri colleghi dell'Arma, è intervenuto riuscendo ad immobilizzare un 34enne che armato di un coltello stava seminando il panico nell'ospedale di Cittadella (Padova). Il militare non sarebbe in gravi condizioni. In mattinata ha ricevuto la visita del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Michele Cucuglielli, che ha voluto assicurarsi della condizioni del ferito.