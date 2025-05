Aggredisce l'arbitro durante la partita: daspo di 5 anni al calciatore

PADOVA - Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato un DASPO di 5 anni a un calciatore di 37 anni della squadra San Fidenzio Polverara, protagonista di un’aggressione ai danni dell’arbitro durante la partita di Seconda Categoria contro il Due Stelle, disputata il 18 maggio al campo comunale di Polverara.



Al 47’ minuto del secondo tempo, il giocatore con la maglia numero 20 ha colpito volontariamente con un calcio alla caviglia un avversario, ricevendo l’espulsione immediata. In seguito, ha minacciato e insultato l’arbitro, per poi assestargli una violenta testata al naso, provocandogli dolore, nausea e stordimento che hanno costretto alla sospensione definitiva della partita.



Negli spogliatoi, l’aggressore ha reiterato le minacce rivolte all’intera terna arbitrale, minacciando di gravi ritorsioni. Solo l’intervento tempestivo di compagni di squadra e del Presidente della Sezione A.I.A. di Venezia ha evitato ulteriori violenze.



L’arbitro, 25enne, ha riportato una frattura delle ossa nasali con prognosi di 15 giorni. Il Giudice Sportivo della F.I.G.C. ha inflitto una squalifica di 5 anni al calciatore, mentre la Questura ha avviato indagini approfondite.

Il 37enne è stato denunciato alla Procura per lesioni, minacce aggravate e violazioni relative allo svolgimento delle manifestazioni sportive. Il DASPO gli impedisce l’accesso a qualsiasi evento sportivo, in Italia e all’estero, per i prossimi cinque anni.