Aggredisce l’ex moglie e tenta di strangolarla, poi si ferisce al volto colpendo una porta-finestra

PADOVA - Aggredito dall’ex convivente: è accaduto sabato scorso a Padova. La donna, 48 anni, era rientrata in casa rientrata dopo aver portato la figlia più piccola a scuola.

In quel momento è stata aggredita dal suo ex marito, 38 anni, nascostosi per tenderle un agguato. Le grida hanno allertato la figlia maggiore, che è intervenuta in suo soccorso.



L’uomo, dopo aver seguito l’ex moglie senza le scarpe per non fare rumore, l’ha aggredita e spinta nell’appartamento, l’ha fatta cadere, le ha preso il cellulare e le ha stretto le mani al collo per strangolarla.

Sul posto è accorsa la figlia maggiore: l’uomo, spaventatosi, ha dato una testata alla porta vetrata e si è ferito, scappando e grondando sangue. Le ferite però sono profonde ed è dovuto recarsi all’ospedale di Padova dove ora rischia di perdere un occhio. Per la donna, molto agitata, la prognosi è di sette giorni.



Sul posto la Polizia che ha accertato i fatti: l’uomo se n’era andato a causa dei tanti litigi e alla fine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina impropria. Per lui divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dall’ex moglie.