Aggredisce il fratello a colpi di martello, arrestato

THIENE - Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Thiene per aver aggredito il fratello a colpi di martello. L'uomo è accusato di tentato omicidio, mentre la vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Santorso, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar del comune vicentino dove l'indagato si è avventato contro il familiare colpendolo più volte con il martello per poi fuggire.

I carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare e bloccare vicino ad una fermata del bus il 35enne, che non ha una fissa dimora ed è noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali. I militari hanno recuperato anche l'attrezzo di lavoro che l'aggressore aveva gettato via. L'uomo si si trova rinchiuso nella casa circondariale di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida del Gip.