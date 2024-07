Aggredisce ex per portare via la figlia, i passanti la difendono

LIGNANO (UDINE) - Un cittadino albanese di 41 anni è stato arrestato a Lignano Sabbiadoro (Udine) per violenza nei confronti della ex moglie e per aver violato il provvedimento del giudice di avvicinarsi a lei e alla figlia. Secondo una ricostruzione, l'uomo si sarebbe avvicinato alla donna per prendere la bambina e portarla via con sé.



Di fronte al rifiuto della ex, è nata una colluttazione cui hanno assistito altre persone, che sono intervenute in suo soccorso, evitando che la bimba le venisse strappata dalle braccia. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia del locale commissariato, che hanno bloccato l'uomo, mettendo in salvo la madre, la figlia e le altre persone presenti. Nel corso del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.