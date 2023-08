Aggredisce ex compagna sotto casa, arrestato

ROVIGO - Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato a Rovigo mentre picchiava l'ex compagna dopo averla aspettata davanti casa e inseguita in automobile. L'episodio è avvenuto il 21 agosto scorso ed è stato reso noto oggi dal Procuratore della repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato. La donna, che era in auto con la figlia minorenne, è riuscita ad arrivare fino alla Questura e a chiedere aiuto, tanto che sul posto è intervenuto il personale di Guardia all'edificio e agenti delle volanti, che si trovavano all'interno degli alloggi, e che hanno bloccato e arrestato l'uomo.

Dalla testimonianza della donna è emerso che già in passato l'uomo aveva perseguitato l'ex compagna. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di atti persecutori e lesioni. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.