Aggredisce con coltello compagno dell'ex fidanzata

VERONA - Un 58enne italiano è stato denunciato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona per aver minacciato il compagno dell'ex fidanzata con un grosso coltello.



I poliziotti sono intervenuti nel quartiere di Borgo Roma dove hanno individuato la vittima, un uomo di 51 anni, che ha riferito di essere stato aggredito mentre si trovava a bordo della sua auto in sosta, in attesa dell'arrivo della compagna.



Ha dichiarato di aver notato dallo specchietto retrovisore un uomo che si avvicinava all'autovettura, impugnando un coltello da cucina.



L'aggressore ha aperto la portiera, cercando di pugnalare il 51enne, che è riuscito ad allontanarsi fuggendo attraverso lo sportello anteriore destro dell'auto, senza riportare ferite. Alla scena ha assistito anche la compagna della vittima, che ha riconosciuto nell'aggressore l'uomo con il quale aveva avuto in precedenza una relazione sentimentale.



Gli agenti sono riusciti prontamente a rintracciarlo. Si tratta un 58enne, di fatto senza fissa dimora. E stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi.