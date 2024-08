Aggredisce compagna con il coltello, arrestato

VERONA - Una donna è rimasta gravemente ferita a Verona dopo essere stata accoltellata dal compagno, in un appartamento in via Montorio, nel quartiere di Borgo Venezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima dell'aggressione all'ospedale di Borgo Trento, in codice rosso. Indaga la Polizia. Da quanto si è appreso l'aggressione è maturata in ambiente familiare e sarebbe già stato fermato il compagno della donna.

L'aggressione è avvenuta in strada, sotto casa e non nell'abitazione come appreso in un primo momento. La donna è stata colpita dalla lama mentre era con un bambino, rimasto illeso. Immediato l'allarme che ha portato sul Posto la Polizia che ha individuato l'uomo e lo ha arrestato. Sul posto i sanitari del Suem 118 che prima hanno medicato la vittima per poi portarla d'urgenza in ospedale. Successivamente sono scattati i rilievi del caso da parte della Polizia scientifica.