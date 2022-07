Aggredisce il barista dopo la lite a causa dei debiti non saldati

VICENZA - Nei giorni scorsi una pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura veniva chiamata ad intervenire, su richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, presso un Bar in Piazzetta Lorenzon, in quanto la titolare aveva richiesto aiuto a seguito di una aggressione subita da parte di un avventore.



Gli Agenti della “Volante”, giunti immediatamente sul posto, dopo aver preso contatti con la richiedente si prestavano a soccorrere un uomo, riverso a terra all’interno del locale. I Poliziotti appuravano che si trattava del marito della titolare, il quale pochi minuti prima aveva avuto un violento diverbio con un cliente, sfociato in un’aggressione da parte di quest’ultimo.

Dopo aver allertato il SUEM 118 per le cure del caso ed avergli affidato il ferito, gli Agenti procedevano ad individuare ed a trattenere l’aggressore, nonché a sentire i presenti per un’attenta ricostruzione dei fatti.



In tal modo, si poteva appurare che i fatti accaduti avevano avuto origine da una discussione sorta tra i due uomini per asseriti motivi di debiti non saldati, ed il tutto era poi sfociato in una vera e propria aggressione, sulla quale sono in atto accertamenti da parte della Polizia di Stato.

Il ferito è stato visitato dai Sanitari del Pronto Soccorso cittadino, e si è riservato di presentare querela alle Autorità competenti per quanto accaduto.