Agenzia delle Dogane scopre un'evasione da 270mila euro

PADOVA - I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei Monopoli di Padova hanno scoperto un'evasione Iva da 270mila euro legata al commercio delle carni.



Le attività di controllo hanno portato a riscontrare che una società "cartiera" con sede in Italia effettuava acquisti intracomunitari, da fornitori con in Austria, Rep. Ceca, Germania, Francia e Croazia, finalizzati a evadere l'imposta sul valore aggiunto.



I prodotti venivano immessi in commercio sul territorio nazionale tramite una società cartiera, che fatturava a grossisti italiani con addebito dell'imposta, senza però mai provvedere al suo versamento nelle casse erariali.



L'amministratore della società italiana è stato denunciato all' autorità giudiziaria competente e sono state immediatamente avviate le attività di recupero delle imposte evase