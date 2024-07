Agenti di Polizia locale aggrediti durante il servizio

JESOLO - Ieri pomeriggio, nel corso dei consueti controlli del territorio, due agenti della Polizia locale di Jesolo sono stati vittime di aggressione mentre svolgevano la propria attività. Gli operatori stavano effettuando dei controlli stradali lungo via Piave Vecchio quando hanno fermato un veicolo a bordo del quale viaggiava una donna. La conducente, una trentenne del Veronese, ha rifiutato di sottoporsi ad alcoltest tramite etilometro e per questo gli agenti hanno comunicato che ciò comporta la contestazione di reato penale. Di fronte a tale informazione, la donna ha dato in escandescenze aggredendo i due operatori i quali sono stati costretti a bloccarla a terra ponendola in stato di arresto.

Gli agenti si sono quindi sottoposti a cure mediche ricevendo una prognosi, rispettivamente, di 15 e 5 giorni.

Questa mattina la donna è comparsa davanti ai giudici del Tribunale di Venezia nel processo per direttissima in cui le sono stati contestati i reati di mancato adempimento al controllo alcoltest, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Il giudice ha deciso per la condanna a 1 anno di reclusione (pena sospesa).

“Esprimo piena solidarietà ai due agenti aggrediti – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. Il grande impegno degli operatori del Comando cittadino sul fronte del controllo del territorio risulta fondamentale e porta a risultati concreti, per i quali rivolgo loro un grande grazie, ma a volte li espone a episodi di questo tipo ed è il motivo per il quale la loro sicurezza è sempre tra le priorità”.