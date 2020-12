Lutto in questura a Padova per la scomparsa di Michele Lattanzi, poliziotto di soli 36 anni stroncato dalla leucemia. Una malattia diagnosticatagli pochi mesi fa, che non gli ha lasciato scampo.

Lattanzi, originario del Frusinate, lavorava e viveva a Padova con la famiglia da anni. Lascia la moglie Claudia e due bambine piccole.

I funerali si svolgeranno venerdì nella sua città di origine.