Agente della Polizia locale finisce contro un'auto sabato: stamattina il decesso

PADOVA - Pur avendo lottato con tutte le sue forze, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate sabato scorso in un incidente stradale: si è spento Massimo Boscolo, 34enne agente della polizia locale di Padova originario di Chioggia.



È accaduto questa mattina, lunedì 11 ottobre dopo il ricovero di sabato.

Il 9 ottobre verso le 10 a Mandria, frazione di Padova, l'agente era in moto per un servizio di scorta per una gara ciclistica organizzata dal team di Obiettivo 3, il progetto creato da Alex Zanardi per coinvolgere atleti disabili. L’agente è finito violentemente contro un'auto ed è stato ricoverato in condizioni gravissime. Questa mattina, lunedì, il decesso.