Agenas, Fvg, risale occupazione reparti

TRIESTE - Nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 risale in Fvg al 38% mentre la media nazionale si ferma al 29%; al contrario, l' occupazione delle terapie intensive in regione cala al 23% (15% media italiana).

Sono i dati diffusi oggi da Agenas.



Oggi intanto in regione si sono registrati 2.779 nuovi contagi e 15 decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, come i pazienti ospedalizzati in altri reparti, a 455. La fascia più colpita è 40-49 anni (18,71%) L'Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina) in risposta alle esigenze di nuovo personale espresse dalle strutture, ha dato corso a due assunzioni (Dirigente medico in disciplina "Urologia" a tempo indeterminato e Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere gestionale a tempo indeterminato).



Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ha reso noto di aver "chiesto all'Ordine delle professioni infermieristiche, che aveva espresso preoccupazione per il possibile reclutamento di personale straniero, di indicare misure alternative possibili per potenziare il numero dei professionisti del sistema sanitario in forte difficoltà".

Soluzioni che devono essere rapide visto che "ogni giorno registriamo un centinaio di sanitari contagiati e complessivamente sono centinaia i professionisti di fatto non operativi".