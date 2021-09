Afghanistan, talebani riaprono scuole ma solo per maschi

AFGHANISTAN - I talebani riaprono le scuole, ma solo per i maschi. Il ministero dell'Istruzione del governo appena insediato in Afghanistan ha annunciato che da domani riapriranno tutte le scuole del paese, sia pubbliche sia private, ma solo per gli studenti di sesso maschile. Lo stesso vale per gli insegnanti, anche loro solo uomini, come spiega l'emittente Tolo News.

In precedenza i talebani avevano detto che avrebbero garantito anche l'istruzone femminile, fino al grado universitario, a patto che le studentesse indossassero il niqab e che frequentassero le lezioni separate dai loro compagni di sesso maschile. Fino a oggi, i talebani avevano riaperto solo le scuole materne ed elementari mantenendo chiuse quelle secondarie.

Il risultato è che il 70 per cento dei 9 milioni di studenti afghani è stato escluso dalla scuola. Ieri gli studenti hanno espresso preoccupazioni per il loro futuro, affermando che le scuole sono state chiuse per mesi a causa della pandemia di coronavirus e ora per il cambiamento al governo. E hanno rivolto un appello ai talebani affinché permettano la ripresa delle lezioni. Appello accolto, dato l'annuncio odierno del ministero dell'Istruzione, ma solo per gli studenti maschi.