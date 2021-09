Afghanistan, talebani: "Conquistato Panshir". Ribelli smentiscono

AFGHANISTAN - I talebani hanno rivendicato il pieno controllo della Valle del Panshir, l'unica che ancora non era caduta alla loro rapida avanzata per la resistenza degli uomini guidati da Ahmad Massoud. Lo ha dichiarato il portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid, dicendo che "con questa vittoria il nostro Paese è completamente libero" e "uscito dal pantano della guerra". Sull'account di Twitter riconducibile al Fronte di resistenza nazionale, Panjshir_Province, si parla di "un forte attacco via terra e via aria subito nella notte".

"Mentre i talebani lanciano feroci attacchi nel Panjshir, il capo dell'Isi pakistano (i servizi di intelligence di Islamabad, ndr) è a Kabul. Inoltre, il mondo sta a guardare". Ieri sera Massoud si era detto disponibile al dialogo con i Talebani e a mettere fine ai combattimenti nella Valle a patto che loro si ritirassero. Il Fronte della resistenza nazionale afghana ha poi bollato come ''falsa'' la rivendicazione. "Le forze del Fronte nazionale della resistenza sono presenti in tutte le posizioni strategiche in tutta la valle per continuare a combattere'', si legge sull'account di Twitter delle forze guidate da Ahmad Massoud. ''Garantiamo al popolo afghano che la lotta contro i Talebani ei loro alleati continuerà fino a quando non prevarranno giustizia e libertà'', prosegue il tweet.