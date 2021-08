Afghanistan, Macron annuncia l'invio di due aerei militari e forze speciali

MONDO - "Abbiamo combattuto per una giusta causa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron oggi rendendo omaggio ai militari francesi "che hanno combattuto, ai familiari di quelli che sono morti o che sono rimasti gravemente feriti, voi non sarete dimenticati". "Le donne afghane hanno il diritto di vivere in libertà e dignità", ha aggiunto il presidente francese, sottolineando che "il destino degli afghani è nelle loro mani, ma noi resteremo fraternamente al loro fianco". Il presidente ha annunciato che due aerei militari e unità delle forze speciali francesi arriveranno "nelle prossime ore" in Afghanistan per contribuire all'operazione di evacuazione dei francesi e degli afghani che hanno collaborato con loro in questi anni.

Macron ha inoltre anticipato per le prossime ore "iniziative comuni" con il premier britannico Boris Johnson, fra cui una iniziativa politica e diplomatica che sarà presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Faremo di tutto perché Stati Uniti, Russia e Unione europea possano cooperare in modo efficace dato che i nostri interessi sono gli stessi", ha aggiunto. "L'Europa da sola non può assumersi la responsabilità" dei flussi migratori importanti che si prevede arriveranno dall'Afghanistan verso l'Europa, ha poi sottolineato Macron, precisando che, "insieme alla Germania e ad altri Paesi europei, la Francia porterà avanti una iniziativa per costruire senza attesa una risposta robusta e coordinata e unita" per, fra l'altro, "la messa in opera di cooperazione con i Paesi di transito e accoglienza, fra cui Pakistan, Turchia e Iran".