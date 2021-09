Afghanistan, "genocidio nel Panshir: talebani uccidono i giovani"

AFGHANISTAN - E' in atto ''un genocidio'' nella Valle del Panshir, l'ultima a resistere all'avanzata dei Talebani in Afghanistan. ''Centinaia di famiglie sono fuggite'', si legge sull'account Twitter di Panjshir_Province riconducibile al Fronte di resistenza nazionale. ''I Talebani stanno perquisendo casa per casa, vanno di villaggio in villaggio per uccidere i giovani'', si legge. ''Continueremo a lottare per la nostra libertà'' mentre ''nel mondo nessuno reagisce a questa barbarie'', prosegue la resistenza diffondendo immagini di civili in fuga.

Si continua a combattere nella Valle del Panshir. Sempre secondo quanto si legge sull'account Twitter di Panjshir_Province, sono in corso violenti scontri tra gli uomini di Ahmad Massoud e i Talebani in tre distretti, quelli di Dara, Abshar e Paryan. ''Il Fronte di resistenza nazionale si è spostato sulle montagne e la nostra gente vuole resistere'', si legge nel tweet. ''Dalle montagne, le nostre forze della resistenza continueranno a contrattaccare'', si legge in un secondo tweet, spiegando che ''stiamo combattendo per la nostra libertà''.