Afghanistan, la foto del console Claudi che aiuta un bimbo

AFGHANISTAN - "Grazie Tommaso". E' il tweet del segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, che posta una foto del console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, mentre aiuta un bambino nel caos dell'aeroporto. Il post di Sequi, con l'immagine del console Claudi, rimasto nella capitale afghana per seguire le operazioni di evacuazione, è stato anche ritwittato dalla Farnesina.



In serata la stessa immagine è stata postata anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "A Kabul, davanti a una situazione drammatica, il nostro Console Tommaso Claudi è fino all’ultimo secondo utile in prima linea per aiutare il popolo afghano, insieme ai nostri militari - ha scritto su Fb -. L’Italia non vi volterà le spalle. Grazie Tommaso, siamo tutti orgogliosi di te, del lavoro che stai facendo senza sosta, con amore e dedizione".