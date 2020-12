Afflusso record per fare il tampone, a Natale aperti tre Covid-point

TREVISO - Il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Treviso non smette di salire e il lavoro nei covid point della Marca è incessante.



Proprio per l’alto afflusso registrato negli ultimi giorni, nei dieci punti tampone dislocati nel territorio, l’Ulss 2 ha deciso di potenziare le aperture previste per il giorno di Natale, estendendole oltre che al punto all’ex Dogana a Treviso, anche ai covid point di Conegliano e Altivole.



La raccomandazione dell’Ulss2 è che nei giorni festivi, “si rechino nei covid point esclusivamente le persone che hanno urgenza di fare il tampone”.



Il 25 dicembre saranno aperti i seguenti covid-point dalle ore 8.00 alle ore 11.00:

Treviso – Ex Dogana

Altivole – Ex Velo

Conegliano – Zoppas Arena



26 dicembre 2020: dalle ore 7 alle 13

Treviso - Ex Dogana,

Altivole (Ex Velo),

Conegliano (Zoppas Arena),

Oderzo (Foro Boario).



31 dicembre 2020:

dalle ore 7 alle 19 - Treviso, Altivole, Conegliano e Casier;

dalle ore 7 alle 13 - Oderzo e Castelfranco Veneto (Ospedale);

dalle ore 8 alle 19 - Castelfranco Veneto (Melody);

dalle ore 8 alle 16 - Vittorio Veneto (Ospedale).