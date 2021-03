Aerospazio: contratto da 1,5 milione di dollari per Officina Stellare

VICENZA - Officina Stellare SpA, società vicentina quotata all'AIM di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, si è aggiudicata la fornitura di un set di sistemi ottici di tracciamento a medio e lungo raggio, operanti nello spettro visibile, destinati a completare l'infrastruttura di video tracking ad alta velocità già presente presso un'importante test facility sito nell'emisfero australe.



L'impianto di tracciamento realizzato con il contributo dei sistemi ottici di Officina Stellare è destinato a un primario cliente internazionale attivo nella Difesa, e consentirà di testare e valutare la prossima generazione di dispositivi destinati ad applicazioni legate alla sicurezza militare.



Il valore complessivo dell'operazione è di circa 1,5 milioni di dollari.



Il set di sistemi ottici oggetto del contratto è destinato ad un importante poligono di tiro dove, ad esempio, sarà utilizzato anche per la realizzazione di filmati ad altissimo frame rate del comportamento in volo di target supersonici.



Si tratta dunque di veri e propri strumenti di misura e calibrazione con una altissima qualità ottica e solidità meccanica necessaria per sopportare grandi sollecitazioni dinamiche.