Aeroporto, nuovo masterplan al 2037 da due miliardi

VENEZIA - E' stato presentato a Venezia il Masterplan 2023-2037 dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, terzo gateway intercontinentale nazionale, che prevede un investimento di 2 miliardi di euro, in funzione di proiezioni di traffico di 20,8 milioni di passeggeri. Gli interventi assecondano pertanto le previsioni di crescita, considerando che in assenza delle nuove opere, lo scalo raggiungerebbe il livello di saturazione di 12,5 milioni di passeggeri già nel 2026. Dei 2 miliardi di euro, 380 milioni vengono destinati ad interventi di sostenibilità ambientale. L'85% dell'impegno economico totale è di competenza di Save, il restante 15% potrebbe essere a carico di imprese terze private. In particolare, il terminal conserverà l'immagine architettonica attuale, ma sono previsti due interventi di ampliamento laterale per un totale di circa 100.000 metri quadrati, che si aggiungeranno agli attuali 90.000. Non si prevede l'edificazione di una seconda pista, ma quella secondaria verrà parificata a quella principale, usata come via di rullaggio e per i voli solo in caso di chiusura della pista principale.