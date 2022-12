In aeroporto esibisce un documento taroccato: arrestato

GORIZIA - Nella serata del 16 dicembre scorso, durante le operazioni di controllo documentale, personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ronchi dei Legionari (GO) ha tratto in arresto un cittadino afgano di 35 anni. L’uomo, in procinto di salire su un volo diretto a Londra Stansted, ha esibito un documento del Lussemburgo contraffatto agli agenti addetti ai controlli di frontiera. Il trentacinquenne è stato pertanto tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ancora in atto ulteriori accertamenti di polizia per stabilire l’origine del documento contraffatto.