Aeroporto di Treviso ancora chiuso ma Ryanair lancia 22 nuove rotte per l'estate

TREVISO - Ryanair, la compagnia aerea irlandese, ha annunciato l’operativo per l’estate 2021 sulla regione Veneto, con 65 rotte in totale dall’aeroporto Canova di Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, incluse 48 rotte da Treviso, di cui 22 nuove rotte verso destinazioni come Cofú Chania, Bristol, Rodi, Oslo e Tel Aviv da Treviso, attive a partire da giugno in poi, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 sul mercato italiano.



“Ryanair - si legge nella nota della compagnia aerea - conferma il proprio impegno sul Veneto e si aspetta che il suo operativo estivo 2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive”.



“Con i voli sulle 65 destinazioni in Italia e in Europa - sottolinea Camillo Bozzolo direttore allo sviluppo aviation del gruppo Save - il piano contribuirà ad ampliare significativamente il bacino d’utenza dei tre scali veneti, con un mix di traffico che bilancerà i flussi in entrata turistici e d’affari con quelli in uscita dal nostro territorio”.



Se Ryanair ha presentato l’offerta di voli per l’estate, a Treviso però l’aeroporto Canova resta ancora l’unico scalo in Veneto ad essere totalmente chiuso con preoccupazione dei lavoratori.



Proprio a seguito dell’incertezza relativamente alla riapertura del sito aeroportuale trevigiano, ipotizzata per giugno ma non ancora definita, giovedì 22 aprile le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno organizzato una mobilitazione “Rotta Canova? Senza lavoro nessun futuro”, chiamando a raccolta i lavoratori dei trasporti, della sicurezza aeroportuale e dei servizi dello scalo trevigiano Canova e dell’indotto turistico e commerciale, con lo scopo di riportare all’attenzione dei gestori e delle Istituzioni a tutti i livelli le rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che gravitano attorno al sistema dell’aeroporto della Marca.