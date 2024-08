Aereo si schianta sul campo da golf: giocatore evitato per un soffio - Video

STATI UNITI – Un incredibile incidente aereo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del campo da golf, ha sfiorato la tragedia nel pomeriggio di domenica 4 agosto. Un piccolo velivolo monomotore Piper PA28 si è schiantato su uno dei campi da golf della struttura, situata nelle vicinanze dell'aeroporto di McClellan in California.



Il pilota del velivolo, che è rimasto ferito nell'incidente, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. Le immagini dell'incidente, diffuse rapidamente sui social network, mostrano un giocatore di golf che riesce a evitare l'impatto con l'aereo per un soffio. Il campo da golf ha subito pochi danni e, fortunatamente, nessun'altra persona è rimasta ferita.



Secondo il Dipartimento dei Vigili del fuoco di Sacramento, non è ancora chiaro se il tentativo di atterraggio sia stato causato da un guasto elettrico o ai motori. Le autorità hanno già avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente. Il Piper PA28 ha evitato di colpire lo shop del golf club, che si trova a pochi metri dal luogo dell'impatto. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano chiaramente il momento in cui l'aereo si schianta, aggiungendo un elemento di drammaticità a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.