Aereo si ribalta in pista - VIDEO

TORONTO (CANADA) - Momenti di terrore all’aeroporto Pearson di Toronto, dove un aereo della Delta Airlines si è ribaltato in fase di atterraggio. Il volo, proveniente da Minneapolis, ha avuto un incidente ieri, 17 febbraio, finendo capovolto sulla pista. Secondo i servizi paramedici, 15 persone sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni critiche: un bambino, un uomo di circa 60 anni e una donna di 40. Tutti sono stati trasportati negli ospedali della zona, alcuni in elicottero. Delta Airlines ha confermato che a bordo del velivolo CRJ-900 c'erano 80 persone, tra cui 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.



Le immagini diffuse sui social mostrano passeggeri che abbandonano il velivolo, mentre i vigili del fuoco bagnano la fusoliera con acqua per spegnere il fumo che si sollevava dal jetliner. Il Transportation Safety Board canadese ha aperto un’indagine sull’accaduto. Il premier dell’Ontario, Doug Ford, ha espresso sollievo per l’assenza di vittime, mentre la ministra federale dei Trasporti, Anita Anand, ha dichiarato di seguire da vicino la situazione.

Horrifying.

Plane from Minneapolis to Toronto upside down on the runway.

The word from the airport is, “All passengers and crew are accounted for.”

Praying that means they are okay.



pic.twitter.com/nqhTpz4ZyG

