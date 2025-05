Aereo privato si schianta a San Diego: incendio distrugge case, almeno due morti e otto feriti

SAN DIEGO (STATI UNITI) - Un piccolo Cessna 550 si è schiantato nella notte tra mercoledì e giovedì 22 maggio in un quartiere residenziale militare di San Diego, in California, provocando un vasto incendio che ha distrutto circa 15 abitazioni e diversi veicoli.



L’incidente, avvenuto intorno alle 3:45 locali, si è verificato in condizioni di fitta nebbia che ha ridotto la visibilità nella zona vicina all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. L’aereo, diretto a questo scalo, ha prima urtato il tetto di una casa, perdendo pezzi durante la caduta fino allo schianto definitivo. Le autorità hanno confermato la morte di almeno due persone a bordo e otto feriti, mentre fortunatamente tra i residenti non si registrano vittime né feriti gravi. Il numero esatto di passeggeri a bordo non è ancora stato precisato, ma il velivolo può trasportare fino a 10-12 persone.



Il quartiere di Murphy Canyon è stato evacuato per il rischio di incendi e fuoriuscite di carburante. I vigili del fuoco, insieme a polizia ed esercito, stanno perlustrando casa per casa l’area colpita per mettere in salvo i residenti e domare gli ultimi focolai.

Le immagini dal luogo mostrano una scena devastante con abitazioni e automobili avvolte dalle fiamme. Il capo della polizia di San Diego ha definito la situazione “una scena terrificante”, mentre i soccorritori continuano le operazioni di messa in sicurezza.