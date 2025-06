Aereo precipita dopo il decollo: i morti sono 260

INDIA - Strage nei cieli dell’India. Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, diretto a Londra, è precipitato pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. A bordo viaggiavano 242 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio: 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.



Il bilancio è drammatico: 260 morti, secondo le autorità locali. Tra le vittime anche l’ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani, che si trovava a bordo del volo. L’aereo, dopo aver perso quota in fase di salita, si è schiantato su un dormitorio per medici della zona residenziale di Meghani Nagar, distruggendolo. Nell’impatto sono decedute anche 19 persone all’interno dello studentato, mentre almeno 50 studenti di medicina sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, alcuni in condizioni critiche.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025 ”

L’unico sopravvissuto è Vishwash Kumar Ramesh, quarantenne anglo-indiano residente a Londra, che era in India per visitare la famiglia. Seduto al posto 11A, è stato estratto vivo tra le lamiere e trasportato in ospedale con lesioni ma cosciente. Tutti gli altri passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimasti uccisi nello schianto.

Il disastro è avvenuto pochi minuti dopo il decollo: i dati di Flightradar24 indicano che l’aereo ha trasmesso l’ultimo segnale ad appena 200 metri di altezza. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona dell’impatto, mentre i soccorritori hanno lavorato tra i rottami in fiamme per recuperare i corpi e aiutare i feriti.



Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso cordoglio e ordinato il massimo supporto alle operazioni di soccorso. Boeing e le autorità internazionali hanno annunciato l’avvio di un’inchiesta.

