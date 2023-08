Aereo di Prigozhin precipitato in Russia: "Il capo Wagner è morto"

L'aereo di Evgheny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari della Wagner, è precipitato in Russia. Prigozhin è morto secondo la tv Russia 24. L'emittente Tsargrad TV afferma che il cadavere di Prigozhin e quello del suo braccio destro Dmitry Utkin sono stati identificati. Sono stati programmati esami del Dna per ulteriori conferme. Il leader della gruppo Wagner era a bordo secondo quanto riferisce l'agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono morte 10 persone e che 8 corpi sono stati recuperati.



L'aereo, che in alcuni video diffusi su Telegram appare in fiamme mentre precipita, è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo del jet Embraer, secondo l'Agenzia per l'aviazione civile russa, Prigozhin figurava nella lista dei passeggeri. A bordo anche Dmitry Utkin, altra figura di spicco della Wagner.



Un secondo aereo Embraer 600, sempre collegato al leader del Gruppo Wagner, è atterrato all'aeroporto di Ostafievo, vicino a Mosca, , come scrive il sito russo Fontanka. Secondo Flightradar24, nel pomeriggio di oggi l'aereo ha volato da Mosca a San Pietroburgo, poi è tornato indietro.



Secondo informazioni diffuse da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, nella regione di Tver era in azione la contraerea russa.



Il jet sarebbe stato abbattuto proprio dalla contraerea dell'esercito russo secondo quando afferma il canale Telegram affiliato a Wagner Grey Zone, vicino alla compagnia di Prigozhin: vengono condivise immagini dello schianto e si punta il dito contro il ministero della Difesa russo.



Prigozhin è stato protagonista della rivolta che due mesi fa, a fine giugno, si è fermata a 200 km da Mosca e dal Cremlino. Il 'quasi golpe' è stato definito una "pugnalata alle spalle" dal presidente Vladimir Putin. Nell'ultimo anno Prigozhin ha attaccato frontalmente il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Dopo la ribellione abortita, il capo della Wagner ha avuto un lungo incontro con il Putin in un appuntamento a cui hanno partecipato altre persone.



La Wagner negli ultimi 2 mesi ha spostato parzialmente le proprie operazioni in Bielorussia ed è tornata a concentrarsi sull'Africa, da dove Prigozhin avrebbe inviato alcuni giorni fa l'ultimo intervento video. L'aereo Embraer Legacy 600 precipitato oggi era inserito nella lista delle sanzioni redatta dagli Stati Uniti in quanto collegato al suo proprietario. Lo stesso Prigozhin aveva utilizzato l'Embraer per volare in Bielorussia dopo la tentata ''marcia per la libertà'' su Mosca.