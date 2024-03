Aereo di linea perde un pneumatico in volo e sfracella le auto sottostanti (VIDEO)

Un Boeing 777 di United Airlines ha perso uno dei suoi pneumatici durante il decollo dall'aeroporto di San Francisco, causando danni a veicoli parcheggiati. Il volo UA35, diretto a Osaka, Giappone, è stato dirottato e ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Nonostante l'incidente, l'atterraggio è avvenuto senza ulteriori problemi e l'aereo è stato rimorchiato via dalla pista

Il video dell'incidente mostra l'impatto devastante del pneumatico caduto su un parcheggio dell'aeroporto, con danni significativi a un'auto, la cui fiancata e il bagagliaio sono stati schiacciati. United Airlines ha organizzato rapidamente un nuovo velivolo per trasportare i passeggeri a destinazione.

Il velivolo, costruito nel 2002, è dotato di sei pneumatici per ciascuno dei due carrelli principali. Gli esperti di aviazione sostengono che la perdita di pneumatici non è indicativa di problemi di sicurezza più ampi e che gli aerei sono progettati per atterrare in sicurezza anche con pneumatici mancanti o danneggiati

Questo incidente segue un altro evento recente in cui un Boeing 747 della Delta Airlines ha perso un pneumatico anteriore durante il rullaggio verso la pista di decollo. Inoltre, all'inizio di gennaio, si è verificato un incidente con un Boeing 737 di Alaska Airlines che ha perso una porta in volo

La Federal Aviation Administration (FAA) condurrà un'indagine sull'accaduto. Nel frattempo, l'aeroporto di San Francisco ha riaperto la pista dopo una breve chiusura per la rimozione dei detriti