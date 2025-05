Aereo da turismo precipita in fase di atterraggio: due feriti gravi

ASIAGO (VICENZA) - Un grave incidente si è verificato questa mattina nelle vicinanze dell’aeroporto di Asiago, in provincia di Vicenza, quando un aereo da turismo è precipitato durante la fase di atterraggio. Sul velivolo si trovavano due persone che sono rimaste gravemente ferite.



I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con il Suem 118 e un elicottero di Treviso Emergenza, che ha trasportato i feriti in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita, all’ospedale di Vicenza.



La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

L’episodio ha destato preoccupazione nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni, dove la sicurezza dei voli turistici è da sempre un tema sensibile.