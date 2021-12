Aereo colpito da un fulmine, era decollato da Verona

VERONA – Doveva essere un volo tranquillo quello decollato dall’aeroporto di Verona con destinazione Palermo ma giunto sui cieli siciliani il velivolo si è imbattuto in un forte temporale durante il quale un fulmine ha colpito la parte anteriore della carlinga.



Si può solo immaginare il panico tra i passeggeri! Va riconosciuto che equipaggio e piloti hanno affrontato l’incidente con sangue freddo e grande professionalità, dirottando il volo al vicino aeroporto di Catania. Giunti a terra sono stati fatti i controlli del caso dai quali è emerso che nonostante il fragoroso impatto l’aereo non ha riportato danni.



Quanto ai passeggeri, tra i quali vi erano anche diversi bambini visibilmente scioccati per l’accaduto, non hanno riportato conseguenze fisiche e sono stati quindi condotti a Palermo, con un pullman. L’imprevisto ha causato un ritardo di 6 ore e Ryanair ha comunque precisato che non è stato compiuto un atterraggio di emergenza ma “prioritario”.