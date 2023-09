In aereo il cane fa troppe "puzzette": rimborso di 1.400 dollari ad una coppia che si era lamentata

NUOVA ZELANDA - All'inizio del mese, una coppia ha fatto notizia in tutto il mondo dopo essersi lamentata per le flatulenze di un cane su un volo della Singapore Airlines di 13 ore. La coppia neozelandese a giugno stava tornando a casa da Parigi e si è trovata seduta vicino a un cane puzzolente, secondo quanto riporta il notiziario neozelandese Stuff. La coppia, Gill e Warren Press, ha chiesto a un assistente di volo di vedere se la compagnia aerea poteva fare qualcosa al riguardo, sorpresi di dover stare seduti accanto all'animale.



Secondo quanto riferito, l'assistente di volo ha detto alla coppia che gli unici posti liberi erano nella parte posteriore dell'economy. L'opzione di spostarsi nella parte posteriore dell'aereo non è sembrata una scelta ovvia alla coppia considerando che avevano pagato per posti premium in Economy per il lungo volo. Inizialmente la coppia ha deciso di rimanere nei posti premium, finché il cane non ha iniziato a produrre delle puzze insopportabili. Dopo aver subito le flatulenze del cane, la coppia ha ceduto decidendo di cambiare post, spostandosi sul retro dell'aereo.



I due, una volta atterrati, hanno contattato la compagnia aerea segnalando l’accaduto. Inizialmente la compagnia aerea ha rilasciato delle scuse e due buoni regalo da 73 dollari, ma la coppia ha ritenuto che non fosse sufficiente. Dopo mesi di trattative, la Singapore Airlines ha ceduto e si è offerta di rimborsare la differenza dei posti. In totale, Gill e Warren Press hanno ricevuto 1.410 dollari che intendono devolvere a un’organizzazione che addestra cani guida per le persone non vedenti.

Foto di repertorio.