Aereo atterra in emergenza sull’autostrada: panico tra gli automobilisti

GARUVA (BRASILE) – Attimi di panico sull’autostrada BR-101, nello stato di Santa Catarina, dove attorno a mezzogiorno di sabato un aereo da turismo è atterrato d’emergenza in mezzo al traffico. L’episodio è avvenuto nei pressi di Garuva, davanti a decine di automobilisti increduli. Nel video girato da un passeggero a bordo di un’auto, si vede il monomotore Pelican volare a bassa quota sopra le auto in corsa, virando più volte per allinearsi alla carreggiata a due corsie.



Pochi istanti dopo, l’aereo tocca terra e sbandando tra le corsie, rischia di finire contro il guardrail. Tra i veicoli costretti a frenare bruscamente anche un’autocisterna. Nessun mezzo è stato colpito. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, il pilota e il passeggero del velivolo sono rimasti illesi, così come tutti gli occupanti dei veicoli coinvolti.