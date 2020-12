Adolf Hitler vince le elezioni in Namibia, e promette: “Non cercherò di dominare il mondo”

Si chiama Adolf Hitler Uunona e nelle ultime elezioni in Namibia, paese dell’Africa Sud-occidentale, è stato eletto con l’85% dei voti come amministratore locale. Il politico, membro dello SWAPO, partito socialista, ha subito preso le distanze dal suo omonimo predecessore: ha chiarito di non essere nazista e di non voler dominare il mondo.

La Namibia è un’ex colonia della Germania e molti parlano ancora tedesco. Il padre di Adolf Hiltler gli diede questo nome senza aver capito, pare, cosa avesse fatto il Führer.

A riportare la notizia è stato il Bild (la cosa, in Germania, ha destato molto interesse). Ed è stato Adolf Hitler a riferire al giornale tedesco che suo padre probabilmente non aveva capito cosa aveva combinato il famoso Hitler. “Da piccolo - ha spiegato il politico al Bild - mi pareva un nome totalmente normale. Solo da teenager ho capito cosa significasse”.

Ora, nonostante il nome, Adolf Hitler Uunona è riuscito a conquistare la fiducia dei cittadini della Namibia, stravincendo le elezioni locali.