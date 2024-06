Addio a Vera Slepoj: la psicologa muore improvvisamente in casa

PADOVA – Vera Slepoj, nota psicologa ed editorialista, è deceduta la scorsa notte nella sua abitazione di Padova a causa di un malore improvviso. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare.

Originaria di Portogruaro, Slepoj si è laureata in Psicologia all'Università di Padova nel 1977 con una tesi sulla "Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale". Negli anni Ottanta ha pubblicato il suo primo libro, "Capire i sentimenti", iniziando una lunga carriera dedicata alla dimensione affettiva dell'essere umano.

Tra le sue numerose attività, Slepoj è stata psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo negli anni 1999-2000 e docente di Sociologia della Salute all'Università di Siena. Ha presieduto la Federazione Italiana Psicologi e l'International Health Observatory. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di consigliere per l'Authority per il Volontariato e per il Ministro delle Comunicazioni.

Dal 1999 al 2004, su indicazione di Gianfranco Fini, è stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia di Padova, distinguendosi per il suo impegno e la sua dedizione.

Vera Slepoj lascia un'impronta indelebile nel campo della psicologia e del volontariato, ricordata con affetto da colleghi, studenti e lettori del Gazzettino, dove è stata a lungo editorialista.