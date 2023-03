Addio a Silvano Vernizzi, storico dirigente di Veneto Strade

VENEZIA - Si è spento Silvano Vernizzi, 69 anni, tecnico della Commissione Regionale di valutazione ambientale e volto notissimo in tutta la Regione. Era originario di Rovigo: in quel comune ha iniziato il suo percorso lavorativo, dopo la laurea in ingegneria civile. Lavorava in Regione da quasi quarant’anni. Nel 1991 fu coordinatore del Dipartimento per la Viabilità e Trasporti, poi dirigente regionale alla Direzione Viabilità e Trasporti e segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Nel 2005 era presidente della Commissione Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e nel 2006 Presidente della Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica. Era direttore generale di Veneto Strade.