Addio a Pierre Cardin: "Un genio, grande protagonista della moda internazionale"

TREVISO - “Oggi la comunità trevigiana piange un grande protagonista della moda internazionale e un suo cittadino onorario”. Così il sindaco di Treviso, Mario Conte, ricorda Pierre Cardin, il grande stilista, pioniere del pret-à-porter, nato a San Biagio di Callalta, morto oggi all’età di 98 anni.



Nel 1995, l’allora sindaco del capoluogo Giancarlo Gentilini, gli ha conferito la cittadinanza onoraria con una grande cerimonia: “Il nostro territorio ha dato i natali a un genio della moda che ha portato l’avanguardia sulle più importanti passerelle. Il suo nome sarà per sempre legato alla nostra città che lo ricorderà sempre con affetto e ammirazione. Porgiamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.



“Avremmo tanto desiderato di poterlo riabbracciare qui nella sua terra natale, ma i suoi impegni e poi l’età avanzata non ce l’hanno permesso. Nonostante questo – assicura il sindaco di San Biagio Alberto Cappelletto – siamo sempre stati onorati di averlo avuto come concittadino e siamo stati orgogliosi di quello che ha rappresentato nel mondo arrivando ad essere uno degli stilisti più famosi e un genio del design italiano”. “Oggi piangiamo la morte di un figlio della nostra terra e faremo in modo che della sua memoria rimanga traccia anche nel paese dove egli ha vissuto la sua infanzia e che gli ha sempre manifestato affetto e stima”.



“Oggi il Veneto piange un genio, un creativo eccezionale, che aveva saputo elevarsi nell'olimpo della moda soltanto con la propria arte, partendo dal nulla”, il messaggio del presidente del Veneto Luca Zaia. Pietro Costante Cardin, questo il suo nome di battesimo, nel 2012 aveva ricevuto il Leone del Veneto dal Consiglio regionale”.

Leggi anche: "A Parigi Pierre Cardin continuava a parlare il dialetto trevigiano"