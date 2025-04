Addio a Papa Francesco, il Pontefice che amava il Veneto

VENEZIA - Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, si è spento a Roma all’età di 88 anni. Nato a Buenos Aires da una famiglia di emigranti piemontesi, è stato il Papa della misericordia, vicino agli ultimi, promotore della cura del Creato e sostenitore di una Chiesa aperta.



Durante il suo pontificato ha compiuto decine di viaggi nel mondo. Tra questi, due recenti visite hanno lasciato un segno indelebile in Veneto.



Il 28 aprile 2024 fu accolto a Venezia per una giornata intensa, iniziata nel carcere femminile della Giudecca, dove visitò il padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte. Le detenute gli presentarono il progetto “Con i miei occhi”, frutto di un percorso artistico e umano.



A seguire, l’incontro con i giovani davanti alla Basilica della Salute, prima della celebrazione della Messa in piazza San Marco davanti a oltre 10mila fedeli.



Pochi giorni dopo, il 18 maggio 2024, Papa Francesco tornò in Veneto per un’altra tappa significativa: Verona. Prima tappa alla Basilica di San Zeno, dove incontrò religiosi e religiose, poi il saluto ai bambini e ragazzi.



Il momento centrale fu l’evento “Arena di Pace”, ospitato nell’anfiteatro romano. Qui il Pontefice abbracciò simbolicamente la speranza di dialogo tra i popoli, incontrando un imprenditore palestinese e uno israeliano, entrambi colpiti dalla guerra.



Nella stessa giornata, fece visita alla Casa circondariale di Montorio, dove incontrò detenuti, volontari e agenti della Polizia Penitenziaria. Un gesto di vicinanza in un luogo segnato da sofferenze recenti.



Con questi due viaggi, il legame tra Papa Francesco e il Veneto si è impresso nella memoria di molti.

