Addio a Maria Pia Premuda Marson, farmacista e donna di grande cultura

VITTORIO VENETO - Si è spenta all'età di 95 anni Maria Pia Premuda Marson, donna di grande cultura e scrittrice, aveva due lauree, una in Farmacia nel Duemila all’Università di Perugia e una in Beni Culturali all’Università di Udine, quest’ultima conseguita a 82 anni.



Classe 1927, originaria di Codognè, è stata autrice di numerose opere dedicate alla bacologia e alla storia locale. Sposata con il farmacista Domenico Marson, è stata per anni anche il volto dietro al bancone della farmacia di via Garibaldi, a Vittorio Veneto. La dottoressa Premuda Marson è stata socia dell’Ateneo di Treviso dove è stata operativa fino alla fine. “E’ una grandissima perdita per tutti noi. Ci uniamo ai familiari nel dolore”, il messaggio cordoglio dell’Ateneo di Treviso.