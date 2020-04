Addio a Luigi Bolzan

MONTEBELLUNA – Se n’è andato in punta di piedi, con la discrezione che lo contraddistingueva, il buon Luigi Bolzan di 85 anni che in città era molto noto per aver a lungo gestito una fioreria in centro, con la moglie Antonietta. Pur se grande esperto ed appassionato di fiori la sua professione “ufficiale” era quella di elettricista, lavoro che aveva svolto con grande scrupolosità facendosi apprezzare da tutti. Nato a San Gaetano nel 1934, undicesimo di tredici fratelli di cui cinque sono ancora in vita: Teresa, Serafino, Rosetta, Natale e Benilde.



Di lui un affettuoso ricordo del pronipote e consigliere comunale Francesco Bortignon che ci ha comunicato la sua dipartita sabato scorso all’ospedale di Montebelluna: “Ha fatto il militare a Feltre come alpino artigliere nel 1954; fiero di aver servito la patria, tanto da aver voluto sulla sua epigrafe la foto fatta di recente con il cappello e la cravatta militare. Pochi anni fa ha voluto fortemente organizzare una gita con molti nipoti sulle orme di un suo zio soldato, caduto in Friuli nella Prima Guerra Mondiale. Imparò il lavoro di elettricista frequentando i corsi serali a Treviso.



Nel 1975 sposò Antonietta Celotto: il loro fu amore a prima vista. Antonietta, di famiglia molto nota a Montebelluna, inserita nel mondo cattolico e sociale, con la sorella Ida gestiva una fioreria in centro, e Luigi la aiutava con la consegna dei fiori. Dopo una vita insieme nella casa di Corso Mazzini, è rimasto vedovo nel 2013. Forte è stata la sua passione per i fiori (coltivava splendide orchidee), l'orto, gli animali da cortile; amava, memore delle privazioni patite nell'infanzia, circondarsi di oggetti "de 'na volta", magari non preziosi ma che la gente scartava. Lascia 5 fratelli e moltissimi nipoti e pronipoti, a Montebelluna e a Laveno-Mombello sul Lago Maggiore”.