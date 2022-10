Addio a Gazzabin: "Se ne va un grande uomo, persona capace e disponibile all'ascolto"

ARCADE - “Ci lascia un grande uomo, uno straordinario risolutore di problemi, un amico sempre disponibile a dare consigli a tutti. Scompare oggi un punto di riferimento per la comunità arcadese. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari, agli amici, alle persone a lui vicine e alla comunità tutta”. Con queste parole il comune di Arcade saluta il suo sindaco, Fabio Gazzabin, scomparso ieri, a 65 anni.



Dal mondo della politica a quello economico, passando per associazioni e sindacati, sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua scomparsa. “E’ stato un punto di riferimento per Treviso e per il Veneto, non solo nel mondo della politica: un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del territorio, a elevarlo e a valorizzarne le eccellenze, la cultura e le tradizioni. L’esperienza, l'attenzione e la perseveranza nel suo operato hanno rappresentato e rappresentano tutt'ora, non solo per le istituzioni e le autorità, ma per tutte i trevigiani uno dei cardini fondanti dello sviluppo identitario del nostro territorio”, le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia, nel ricordare la figura di Gazzabin, ex direttore generale della Provincia.



“Un grande uomo, una persona capace, sempre disponibile all'ascolto, aperto al confronto, sempre pronto a dare una mano. Esprimiamo a nome personale e dell’Associazione Comuni/Centro Studi vicinanza affettuosa e sincera alla sua famiglia e alla sua famiglia allargata: gli arcadesi”, dicono Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e sindaco di Ponte di Piave, e Marco Della Pietra, presidente del Centro Studi e sindaco di Spresiano.



"Persona competente e sempre pronta ad ascoltare le istanze delle istituzioni che avevano necessità di dialogare con l’amministrazione regionale e con il suo presidente. Fabio Gazzabin è stato un punto di riferimento per le imprese venete e per tutta la comunità politico-istituzionale. Uomo di ascolto e di relazioni autentiche, era sempre disponibile a dare una mano per risolvere i problemi e a porsi al servizio delle istituzioni, con vero e proprio spirito di servizio”, il ricordo di Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto e presidente Camera di Commercio Treviso-Belluno.

Cordoglio anche dal sindacato Cgil di Treviso, attraverso le parole del sindacalista Paolino Barbiero: “Una persona di grande disponibilità, un uomo delle istituzioni sempre pronto a interpretare i bisogni di quel territorio al quale si è messo al servizio, senza barriere ideologiche ma con capacità di ascolto”.

